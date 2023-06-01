6月27日（土）、織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演を務め、共演に小野花梨を迎えるテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が放送されることが決定した。織田裕二×小野花梨という初共演の2人で届ける『ダブルエッジ〜甦った男』。ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官――。今作は、まるで正反対の2人がひょんな