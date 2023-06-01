織田裕二が主演を務め、小野花梨がヒロイン役を演じるテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ～甦った男』が、6月27日21時から放送されることが決定した。 参考：『シッコウ!!』は伊藤沙莉演じるひかりの“成長物語”織田裕二のレアな長ラン姿も 本作は、車椅子の刑事と頭脳派の財務捜査官という、出会うはずもなかった2人の凸凹コンビが、時にぶつかり合い、時に手を取り合いながら、1人では足りないもの同士が