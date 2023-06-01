開催：2026.5.22 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 1 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 3回表、1番 ダニエル・シュニーマン 2球目を打っ