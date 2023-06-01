開催：2026.5.22 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 2 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が22日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 1回表、2番 ブランドン・ロー 6球目を打ってレフトスタンドへのホ&#12540