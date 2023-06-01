ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[ルチアーノ ダルデリ] 0 - 2 [アレックス デミノール] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第5日がドイツ ハンブルクで行われ、男子シングルス準々決勝で、第7シードのルチアーノ ダルデリと第3シードのアレックス