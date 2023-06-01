センサーサイズや画素数といったスペック競争から距離を置き、撮るという体験そのものの豊かさを問い直す──。フィルムカメラをほうふつとさせるクラシカルな外観に「写真を撮る楽しさ」を凝縮した〈Xシリーズ〉は、今や富士フイルムのイメージング思想を体現するブランドになっている。原点は、2011年に発売された〈X100〉。このプロダクトデザインを手掛けた後、15年に及び同社のデザインをリードしてきた今井雅純氏の思考の軌