今年4月、日本代表ナショナルコーチングスタッフに電撃就任した中村俊輔コーチが取材に応じ、就任の経緯や自身の役割について語った。中村コーチは昨季限りで横浜FCのコーチを退任。以降はスポットでの指導や解説者として海外サッカーの中継などに携わり、今年3月のキリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）では、U-NEXTの現地解説を担当していた。「横浜FCではJ1・J2を繰り返したり、いろい