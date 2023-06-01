北京市と上海市を結ぶ京滬高速鉄道や北京市と広東省広州市を結ぶ京広線では子供連れの乗客のニーズに合わせ、18日にお子様弁当の販売が始まった。これまでは夏休み期間限定の販売だったが、今後は常時販売されることになる。中央テレビニュースが伝えた。京滬高速鉄道や京広線のほか、北京市と黒竜江省ハルビン市を結ぶ京哈高速鉄道、北京市と河北省張家口市を結ぶ京張高速鉄道で今後常時販売されるお子様弁当には、海苔ご飯や塩分