「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、21日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、自身の飲み仲間を明かした。この日は100回目の放送ということで、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人で家呑みを展開。博多大吉が「誘える後輩が年々いなくなっちゃったって感じるときない？本当あるよ」としみじみ言うと、ケンドーコバヤシも「僕なんかも、全員家庭持ちましたからね」とうなずいた。