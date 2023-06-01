俳優の織田裕二（58）がテレビ朝日のスペシャルドラマ「ダブルエッジ〜甦った男」（6月27日後9・00）に主演する。不可解な殺人事件を追うヒューマンミステリー。9月に新作映画の公開が控える「踊る大捜査線」シリーズの熱血刑事・青島俊作役でおなじみだが、今作では全く異なる刑事を演じる。織田は「ちょっと見たことがないような、それでいて感心したり、くすっと笑えたりしながら、切なくも“ああ良い話だな”と思ってもら