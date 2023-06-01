トランプ米大統領の北京訪問から１週間もたたないうちに、今度はロシアのプーチン大統領を迎えるという、異例の連続首脳会談である。中国の習近平国家主席が、国際社会における自国の影響力に自信を深め、それを誇示する狙いがあったのは明らかだ。習氏とプーチン氏が北京で会談し、中露の戦略的協力関係の強化に向けた共同声明などの合意文書をまとめた。この中で両首脳は、米国を念頭に「一部の国が単独で世界を統制しよ