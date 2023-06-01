21日（木）、2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ千葉大会が千葉ポートアリーナで行われ、練習生として代表に帯同しているバルデス メリーサ（PFUブルーキャッツ石川かほく）も出場した。 キューバ出身の23歳のバルデス。3年連続で日本代表に練習生として参加している中、2024年に日本国籍を取得し、将来的な日本代表選出を目指している。 そのバルデス