阪神は21日の中日戦（甲子園）が降雨中止となり、ドラフト1位ルーキーの立石正広内野手（22）は22日から始まる自身初の巨人戦（東京ドーム）へ向けて決意を新たにした。球団新人が「伝統の一戦」デビュー戦で本塁打を放てば、1958年戸梶正夫以来68年ぶりで、ドラフト新人では初となる。創価大時代に激励を受け、第1戦でテレビ解説する前巨人監督・原辰徳オーナー付特別顧問の前で、歴史的アーチを描く。昼頃から降り続いた雨に