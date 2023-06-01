沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府）の生徒らが死傷した事故で、文部科学省による調査の結果概要が２１日、わかった。生徒たちは同校教員から、乗船の目的について「基地建設とそれに反対する人が対峙（たいじ）する『現場』を見ること」と伝えられていたとした。同日開かれた参院文教科学委員会理事会に概要を示した。関係者によると、同校は２０１５年から１８年にかけて、辺野古へ