大阪府和泉市の集合住宅の一室で住人の母親と娘が死亡し、娘を殺害した疑いで51歳の男が逮捕された事件。 大阪府警が母親に対する殺人容疑で男を再逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材でわかりました。 ■死亡女性と借金や交際関係のトラブルか 堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、4月8日に和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）の首を刃物のような物で突き刺すなどして