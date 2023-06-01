JRAは21日、「第67回宝塚記念」（6月14日、阪神）のファン投票第2回中間発表を行い、大阪杯→天皇賞・春を連勝中のクロワデュノールが26万3292票で第1回に続いて首位をキープ。投票は24日に締め切られ、28日に最終結果が発表される。