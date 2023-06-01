［論点皇位継承］＜１＞安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議は、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案で調整が進んでいる。この２案を巡る評価や問題点、検討課題について識者に聞いた。◇皇位継承に関わる一連の議論で、与野党は検討すべき課題や問題点をすり替えたまま、結論を急いでいる。本来は、上皇さまの退位に伴う特例法の付帯決議に基づき、「安定的な皇位