新潟アルビレックスBBは21日、PFユージーン・フェルプス（36）が契約満了で退団し、自由交渉選手リストに公示されたと発表した。これで留学実績枠のPFムトンボ以外の外国籍選手は全て退団となった。19年から琉球を皮切りに愛媛、富山、今季から新潟でプレー。初来日のマック、モリソンの兄貴分となるなどコート内外で存在を示したが、プレーオフ準々決勝の岡山戦の2戦目で左足を負傷し、以降はプレーできなかった。クラブを