北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を燃やしたとして園職員の鈴木達也容疑者（３３）（旭川市神楽）が死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が「自宅で妻の首をロープで絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材でわかった。道警は２２日にも鈴木容疑者を殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。鈴木容疑者の妻の由衣さん（３３）は３月下旬に行方不明となり、道警が動物園の焼却炉を調べたと