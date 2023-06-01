大阪府警本部大阪府和泉市の集合住宅で住人の母娘が殺害された事件で、府警は母親の村上和子さん＝当時（76）＝への殺人容疑で、無職杉平輝幸容疑者（51）＝堺市堺区＝を22日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で21日、分かった。事件時に着ていた自分の服を「捨てた」と供述したことも判明。府警は証拠隠滅を図ったとみて調べる。府警によると、容疑者は和子さんの娘で、社会福祉士裕加さん＝当時（41）＝の元交際