「細かな調整のため、4回ほど試作しました」と話すダイニチ工業の田中健太郎さんダイニチ工業（新潟市）が昨年12月に発売した「家庭用生ごみ乾燥機」が好評だ。専用ホルダーを採用し、生ごみをポリ袋に入れたまま乾燥機にかけることができるようにした。手を汚さずに捨てられる。販売価格は3万9820円。開発した田中健太郎（たなか・けんたろう）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）今年3月の販売数量は