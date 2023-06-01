阪神・佐藤輝明内野手（２７）を巡るメジャー市場がにわかに?インフレ状態?に突入している。２１日、甲子園で開催予定だった中日戦が雨天中止。午後４時の開門、開始時間遅延となっても球場には複数のメジャー関係者が集結していた。そのプレーを視察することはかなわなかったが、水面下ではし烈な駆け引きが展開されている模様だ。今季の佐藤は４３試合に出場し打率３割７分２厘、１２本塁打、３５打点でセ・リーグトップ。