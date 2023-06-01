野球史を塗り替えるはずだった超大型トレードは、水面下で確かに動いていたー―。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２１日（日本時間同日）、敏腕記者として知られるケン・ローゼンタール氏の署名記事で、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がエンゼルス時代の２０２３年夏、レイズへ移籍する可能性が真剣に話し合われていた舞台裏を報じた。焦点は２３年８月１日（日本時間