米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（メイン州ポートランド）が、２０日（日本時間２１日）に放送され、白川未奈がＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（２４日＝同２５日、ニューヨーク）に出場することが電撃決定した。白川は「ＤｏＮ」で開幕するオーエン・ハート杯女子トーナメントにエントリー。初戦の準々決勝ではＲＯＨ女子世界王者アティーナと激突する