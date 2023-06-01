好機の扉は何度も開いたが、最後の一押しだけが足りなかった。セ３位の巨人は２１日のヤクルト戦（神宮）に１―３で敗れ、連勝は７でストップした。田中将大投手（３７）が初回に２点、２回に１点を失う苦しい展開。打線はヤクルトの５安打を大きく上回る９安打を放ちながら、あと一本が出ず首位ヤクルトとは２・５ゲーム差、２位阪神とは１・５ゲーム差となった。逃した好機が重かった。２点を追う２回は一死満塁とこの日最初