パワー不足を嘆く指揮官の言葉が、皮肉にも日本から渡った大砲の存在感を浮かび上がらせている。ブルージェイズは２０日（日本時間２１日）、敵地ニューヨークのヤンキー・スタジアムでヤンキースに２―１で競り勝った。連敗を２で止めたものの、得点は７回に押し出し四球と犠飛で奪った２点だけ。８安打を放ちながら長打はダルトン・バーショ外野手（２９）の二塁打１本にとどまり、ジョン・シュナイダー監督（４６）が漏らし