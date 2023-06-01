無免許運転、信号無視で書類送検されたものまねタレントの長州小力（５４）が２１日、所属していたお笑いプロレス団体「西口プロレス」から契約解除（同日付）された。小力はかねてモノ忘れの多さを指摘されていた。西口プロレスはこの日、「長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまし