厚生労働省特別健康対策監を務める歌手で俳優の杉良太郎（８１）が、全国に１３か所ある国立ハンセン病療養所の慰問を始め、２０日に鹿児島・奄美市の奄美和光園、２１日に同・鹿屋市の星塚敬愛園を訪れた。支援への使命感が杉を突き動かした。ハンセン病は完治する病気でありながら、感染者や家族に対する差別が解消されずにいた。「若く見えても、もう今年（８月）で８２歳。今やらなきゃいけない」。患者の隔離を続けてきた