◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人は首位ヤクルトに敗れ、連勝が７でストップした。先発・山野の前に７回で７安打を放ちながら、３回、ダルベックの適時内野安打で１点を奪うのがやっと。左腕には今季３戦３敗となった。先発の田中将大投手（３７）は今季最短の４回３失点で降板。リフレッシュ抹消を経て中１１日で先発したが２敗目を喫した。５年ぶりの８連勝はならなかったチームは、２２日から本