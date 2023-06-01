◆バレーボール▽女子日本代表紅白試合ミズノマッチ第２戦（２１日、千葉ポートアリーナ）今シーズンを本格始動した１８日の第１戦に続き、４セットマッチの有観客で行われ、石川真佑主将、エース格・佐藤淑乃らを擁する白組が、和田由紀子、秋本美空（ドレスナーＳＣ）らの紅組に４―０（２５―２０、２５―２２、２５―２１、２６―２４）で勝利した。観客を入れた緊張感のある中での一戦。石川や佐藤、和田ら主力は第３