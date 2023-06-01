俳優の織田裕二（５８）が６月２７日放送のテレビ朝日系ドラマ「ダブルエッジ〜甦った男」（後９時）に主演することが２１日、分かった。３年ぶりの地上波ドラマ出演で、同局系ドラマに主演するのは初めて。事件現場で刺され、車椅子生活を余儀なくされた元捜査一課のエース刑事（織田）が、３年前に死んだはずの連続殺人鬼の犯行に似た殺人事件を機に捜査に復帰。自閉スペクトラム症を持つ捜査二課の財務捜査官（小野花梨＝２