日本サッカー協会は２１日、６月の北中米Ｗ杯に向けた壮行試合・アイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）へ、米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）を追加招集すると電撃発表した。２７日に欧州カンファレンスリーグ決勝を控えるＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝の不参加を受けての決定で、吉田はアイスランド戦まで同行。また、吉田がＷ杯に向けた代表２６選手を含めた大枠の５５人のリストに入