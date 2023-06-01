サッカーのＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の中村俊輔コーチ（４７）が、２１日までに合同取材会で就任後初めて取材に応じた。現役時代はファンタジスタとして世界を沸かせ、２００６年ドイツ、１０年南アフリカとＷ杯２大会連続出場。指導者として“初出場”となる夢舞台へ、今年３月の英国遠征後に代表コーチに就任した経緯や、就任前後での森保ジャパンの印象などを語った。Ｗ杯２度出場のレジェンドが、今