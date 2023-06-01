オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が２１日、岸田護監督（４５）に節目の白星を届けることを約束した。２５年に就任した１２球団最年少の指揮官は、１８６試合を終えた時点で通算１００勝に王手。２２日の西武戦（ベルーナＤ）に先発予定の２１３センチ右腕は「ぜひ、その勝利に貢献できたら最高。毎試合、みんな一生懸命にプレーしているので、勝利を目指して戦っていきます」と、勝てば記念となる試合での登板を心待