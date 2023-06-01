◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士が東同１５枚目・翔猿を押し出し、８連勝で首位と１差の３敗を守った。７日目時点でトップと３差から優勝を果たせば、１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降で史上２人目の大逆転劇となる。大関復帰の霧島は関脇・琴勝峰をはたき込み、不戦勝の平幕・琴栄峰とともに２敗をキープ。首位の２人を１差で小結・若隆景、平幕・義ノ富士、宇良、翔猿が