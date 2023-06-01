米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権は２０日（日本時間２１日）、ノースカロライナ州シャーロットで２回戦が行われ、佐々木麟太郎内野手（２年）が所属するスタンフォード大がマイアミ大に２―１１で敗退した。佐々木は「１番・指名打者」で４打数１安打。米２年目のシーズンが終了した。昨秋のドラフトで１位指名を受けたソフトバンクとの入団交渉が解禁となった。一方、今年から指名対象になるＭ