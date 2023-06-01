右膝痛で離脱していたオリックス・頓宮裕真捕手（２９）が、２２日のファーム練習試合・三協クリエイト戦（杉本商事ＢＳ）で実戦復帰することが２１日、決まった。２月のキャンプ中に負傷し、慎重に段階を踏んでリハビリ。ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）やダッシュ、スライディングとクリアしてきた。本塁打を放った際に右膝裏を痛めた、２月１１日の紅白戦以来となる試合出場。まずはＤＨから状態を確認する予定だ。離脱直