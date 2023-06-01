阪神・高橋が２２日の巨人戦（東京Ｄ）で“ハルト対決”に臨む。中８日の登板間隔で、遥人が先発する伝統の一戦は、井上温大（はると）との投げ合い。「向こう（井上）の方がボールが速い。向こうみたいなボールを投げられるようになりたい」と謙遜し、「（巨人は）勢いがあるので、いつもと同じ意識を持っていきたい」と、静かに闘志を燃やした。ここまで４完封と圧巻の投球を続ける左腕。２戦目の村上、３戦目の才木に勝利の