四国ＩＬ徳島から育成で加入したソフトバンク・小林樹斗（たつと）投手（２３）が２１日、みずほペイペイで入団会見に臨んだ。２０日に背番号が「１６５」に決まった右腕は「一日でも早く、もう一度ＮＰＢでやりたいと思っていた。ご縁に感謝しています」と、決意を新たにした。目指すのは、チームメートになる藤井皓哉投手（２９）だ。２月に右肘内側側副じん帯再建術を受けたため今季は絶望だが、昨季は５１登板で２勝３敗、