◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日＝雨天中止＝（２１日・甲子園）悲劇の翌日、井上監督が前を向いた。２０日は７点リードから逆転負け。初めて試合後の会見を断ったが、この日の雨天中止後には口を開き、「悪夢を早く払拭（ふっしょく）したいという意味ではやりたいけど、（悪天候で）けがも怖い。名古屋で仕切り直し」と、２２日からの広島戦（バンテリンＤ）を見据えた。苦戦のリリーフ陣は杉浦を登録抹消。終盤の継投につ