オリックス・山岡泰輔投手（３０）が、２２日に今季初めて１軍合流することが２１日、決まった。先発予定の２４日・西武戦（ベルーナＤ）へ大阪・舞洲で状態を確認。開幕からファームで出番に備えてきた右腕は、ワンチャンスをモノにする決意を打ち明けた。「結果しかない。一発勝負のつもりで、今の力をすべて出せるように」。プロ１０年目の今季は先発へ再転向。ファームリーグでは８試合で１勝５敗、防御率４・６１にとどま