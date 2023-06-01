日本テレビは２２日の巨人・阪神戦（東京Ｄ）を地上波全国ネットで午後７時から生中継する。副音声は亀梨和也をＭＣに、解説は巨人ＯＢの上原浩治氏、大の阪神ファン・ロッチ中岡創一をゲストに迎え、両球団の「伝説のヒーロー」、「いま熱いヒーロー」、「NEXTヒーロー」について語り尽くす。巨人と阪神は今季対戦４勝４敗と互角の戦いで、僅差の上位争いを演じているが、今回も熱い試合が繰り広げられること間違いなしの「伝