乃木坂46梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の3日目公演として東京ドームで行われた。グループに捧げた9年8カ月のアイドル人生。メンバーからもファンからも確たる信頼を得た3代目キャプテンが、有終の美を飾った。「認められたい」という一心だった。梅澤ら3期生は、グループに久々に入った新メンバーだった。13年3月に2期生が加入して3年半後、16年9月に12人が合格。乃木坂46がいよいよ大ブレー