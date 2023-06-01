俳優の織田裕二が、6月27日放送のテレビ朝日系ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』（後9：00）で主演を務めることが決定した。織田は車椅子に乗った刑事役を演じ、同局ドラマで初主演を務める。【写真】車いすから落ち…地面を這いつくばる織田裕二本作は、ある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と、ASD（自閉スペクトラム症）で人との関わりが苦手な財務捜査官という2人が、ひょん
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