ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、事実上の“解散”となる8月10日開催の“最初で最後”の日本武道館公演やメンバーへの思いなどを熱く語った。【聞き手＝川田和博】◇◇◇昨年9月から始まった「LAST LIVE TOUR 2025−2026終章SING THE BEST HIT JOURNEY 47」も終盤戦に突入。8月10日、ツアーファイナルとなる日本武道館公演というゴールが見えてきた。森友