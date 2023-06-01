俳優の亀梨和也が、きょう放送の日本テレビプロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×阪神』（後7：00〜8：54）の地上波副音声MCを担当する。3月に「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」に就任することが発表され、自身17季目の担当となる今年、取材の枠を越えて探求する新企画「KAMENASHI QUEST」を立ち上げることも決定していた。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開新たに公開