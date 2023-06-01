俳優織田裕二（58）が、テレビ朝日ドラマプレミアム「ダブルエッジ〜甦った男」（6月27日午後9時）に主演し、車いすの刑事を演じることが21日、分かった。相手役は小野花梨（27）が演じる。織田はテレビ朝日系ドラマ初主演となる。容疑者にナイフでさされたことが原因で車いすで生活する元捜査1課のエースと、ASD（自閉スペクトラム症）を持つ警視庁捜査2課の財務捜査官が、難事件に立ち向かう物語。現場100回が信条の刑事と頭脳派