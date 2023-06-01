北海道・紋別警察署は2026年5月21日、窃盗の疑いで住所・職業・年齢すべて自称の紋別市に住む無職の男（65）を現行犯逮捕しました。男は5月21日午後7時ごろ、紋別市大山町2丁目に住む会社役員の男性（64）の自宅敷地内に駐車された車両内から、現金2000円が入った財布1個（時価1000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、被害にあった男性の関係者から通報があり、警察官が駆け付けたところ、男はまだ現場にい