北海道・室蘭警察署は2026年5月21日、銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで、札幌市中央区に住む無職の女（26）を現行犯逮捕しました。女は、業務その他正当な理由がないのに、5月21日午後8時半ごろ、登別市札内町にある駐車場で、刃体の長さ6センチを超える包丁1本を携帯した疑いが持たれています。警察によりますと、午後8時半前、女の友人から110番通報があり、駆け付けた警察官が約30分後に現行犯逮捕しました。逮捕時、女は抵