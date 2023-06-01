札幌・北警察署は2026年5月21日、札幌市北区に住む自称・派遣社員の男（51）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は5月21日午後10時40分ごろ、札幌市営地下鉄南北線の「北24条駅」のホームに設置された可動式の柵を足蹴りして損壊した疑いが持たれています21日午後11時前、地下鉄職員から「ホームで男が暴れて取り押さえている」と110番通報がありました。警察によりますと、男は飲酒していて、調べに対し「私が